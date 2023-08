Maltempo | il conto di luglio sale a 34 milioni E agosto inizia con altri danni

(Di martedì 1 agosto 2023) NUBIFRAGI. Lombardia, i dati aggiornati sui nubifragi diparlano di oltre 800di euro a livello regionale e oltre 34 nella Bergamasca. Martedì 1°temporale prima dell’alba: alberi caduti e allagamenti in particolare tra Isola e pianura.

NUBIFRAGI. Lombardia, i dati aggiornati sui nubifragi di luglio parlano di oltre 800 milioni di euro a livello regionale e oltre 34 nella Bergamasca. Martedì 1° agosto temporale prima dell’alba: ...Il Comune ha fatto la conta dei danni per le ondate di maltempo di venerdì 21 e lunedì 24 luglio: 111mila quelli per edifici e abitazioni e 700mila alle attività produttive e commerciali ...