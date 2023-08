(Di martedì 1 agosto 2023) Leggi Anche Longare (Vicenza), la croce del campanile precipita per ile distrugge l'auto del prete Leggi Anche, a Milano parchi chiusi fino al 31 agosto per 'motivi di sicurezza' ...

la croce del campanile precipita per ile distrugge l'auto del prete Leggi Anche,... con quasi la media delle precipitazioni dell'intero mese di luglio scaricate suin sole 40 ...Ilè arrivato anche a, nel nord della Cina, dove si registrano due morti. Continua a leggere su Tg. La7.it - La Cina è stata investita dal tifone Doksuri , che ha prima colpito il ...L'area interessata comprende in particolare(22 milioni di abitanti), la vicina metropoli ... Tempeste a Washington, 200 mila persone senza elettricità Allarmeanche in Usa. Forti...

Maltempo a Pechino, almeno 11 morti e 27 dispersi | Xi: "Ogni sforzo per salvare tutti" TGCOM

In sole 40 ore è stata scaricata su Pechino una quantità di pioggia superiore a quella di tutto il mese di luglio ...Elicotteri militari sono stati dispiegati per consegnare rifornimenti ai passeggeri dei treni bloccati dopo che i temporali hanno messo in ginocchio la capitale ...