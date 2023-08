Malattie rare | Aisla | ' Giornata nazionale Sla 17 settembre nostro 40° anniversario'

Massimelli: "Celebriamo i 40 anni di impegno per diritti dei pazienti" L'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) annuncia la XVI Giornata nazionale Sla, che si terrà domenica 17 ...'Lecomplesse, tra cui quelle monogeniche (), le patologie poligeniche (cardiovascolari e metaboliche) e il cancro sono le principali cause di mortalità nel mondo, per ...Leda prioni (o encefalopatie spongiformi trasmissibili), sonodegenerativedel sistema nervoso centrale che colpiscono l'uomo e altri mammiferi. Come suggerito dal nome, ...Le malattie rare non sono poi così rare. In Europa una malattia è definita “rara” se interessa meno di 1 persona su 2.000. Dal momento che le malattie rare ad oggi conosciute sono circa ...(Adnkronos) – L’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) annuncia la XVI Giornata nazionale Sla, che si terrà domenica 17 settembre. L’evento commemora il primo sit-in dei malati Sl ...