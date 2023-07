Maiorino: “Milan squadra di livello che potrà lottare per lo Scudetto” Pianeta Milan

La Juventus non si muove soltanto per quanto riguarda le cessioni, ma lavora in entrata. Come raccontato nei giorni scorsi, Cristiano Giuntoli ha fatto un passo decisivo per aggiudicarsi Facundo Gonza ...Rocco Maiorino, ex direttore sportivo fra le altre di Milan e Las Palmas, ha parlato durante la trasmissione 'A Tutto Mercato minuto per minuto’.