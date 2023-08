Maiali in viaggio costretti al caldo e senza acqua | una zona grigia non regolamentata impedisce di intervenire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) di Chiara Caprio* Nelle prime giornate di allerta rossa, quando tutti i media avvertivano che si sarebbero superati i 35°C, il team investigativo di Essere Animali è tornato sulla A1 tra Lodi e Faenza con l’obiettivo di documentare le condizioni terribili che gli animali trasportati verso i macelli del Nord Italia sonoa sopportare. I nostri investigatori hanno intercettato diversi camion carichi die li hanno seguiti fino al macello, raccogliendo immagini davvero angoscianti. Le foto e i video mostranoboccheggianti e sofferenti, in difficoltà a reggersi sulle zampe, sovraffollamento e temperature che superano i 50°C, ventole spente e lettiera insufficiente. Come se non bastasse, tutti i camion monitorati erano sprovvisti di beverini e questo significa che per tutta la durata del...