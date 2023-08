Mahmoud | un omicidio e tanti interrogativi

1 -, UCCISO PERCHÉ SI ERA LICENZIATO I DUE DATORI DI LAVORO CONFESSANO L'LA VICENDA Estratto dell'articolo di Tommaso Fregatti e Matteo Indice per 'la Stampa'Sayed Mohamed ...... a ponente della foce dell'Entella, la testa diAbdalla. Il 19enne egiziano era stato ... Secondo quanto riferito, è stato uno dei due egiziani fermati dai carabinieri per l'a ...Genova . Uno scambio reciproco di accuse, e un'intercettazione che si trasforma in una confessione . Si fa sempre più chiaro il contesto in cui è maturato l'di MohamedSayed Abdalla , il ragazzo di 19 anni il cui cadavere è stato trovato privo di testa e mani al largo di Santa Margherita Ligure il 24 luglio scorso.

Genova, cosa sappiamo dell’omicidio di Mahmoud, ucciso perché voleva lavorare per la concorrenza Vanity Fair Italia

Non è ancora arrivato il momento della pace per Mamhoud Abdalla, il 19enne egiziano ucciso brutalmente nel genovese perchè "colpevole" di aver ...