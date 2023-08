Mahd Sports Academy | Mourinho nuovo componente del consiglio di amministrazione

José Mourinho è stato nominato nuovo membro del consiglio di amministrazione dellaAcademy dell'Arabia Saudita, incarico valido per tre anni. La notizia è stata resa nota dai media sauditi, la nomina è stata approvata personalmente dal principe ereditario Mohammed bin ...Il tecnico della Roma nel consiglio di amministrazione dellaAcademy. ROMA - José Mourinho sarà un componente del consiglio di amministrazione dellaAcademy per i prossimi tre anni. A renderlo noto sono i media sauditi, che sottolineano ...Per i prossimi tre anni sarà membro del consiglio di amministrazione dellaAcademy, che ha come obiettivo scovare e valorizzare nuovi talenti As Roma 04/06/2023 - campionato di calcio serie A / Roma - Spezia / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Jose'...

Mourinho dice sì all’Arabia: nuovo membro della Saudi Arabia’s Mahd Sports Academy la Repubblica

Per i prossimi tre anni il tecnico giallorosso, José Mourinho, farà parte del cda della Saudi Arabia's Mahd Sports Academy. Il portoghese voluto fortemente dal principe ereditario Mohammed bin Salman ...José Mourinho dice sì all'Arabia Saudita. Come riportato da La Repubblica l'allenatore della Roma è entrato a far parte della Mahd ...