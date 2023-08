Mahamud fatto a pezzi | gli assassini temevano che gli portasse via i clienti 

Leggi su agi

(Di martedì 1 agosto 2023) AGI - Mahmoud Abdalla aveva bisogno di soldi per mandarli ai genitori e ai fratelli in Egitto e le forbici le sapeva usare tanto bene che i clienti manifestavano a chi poi lo avrebbe ucciso un particolare gradimento per lui. Per questo, consapevole di saperci fare e spinto dall'affetto per la sua famiglia lontana, il ragazzo ucciso a coltellate,e gettato nel fiume Entella, "era in cerca di lavori meglio pagati". Non gli bastavano, ha raccontato chi lo conosceva agli inquirenti, i 1200 euro che gli davano Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, 27enne conosciuto come Tito, e Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto Bob, di 26 anni, datore e socio della barberia ‘Aly Barber Shop' di via Merano, a Sestri Ponente. "Sto in piedi tante ore, non mi pagano nemmeno il pranzo. Merito di più" si confidava con amici e parenti. Aveva trovato una possibilità a ...