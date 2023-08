Mafia | Sisler Fdi | ' bene audizione Procura Milano | da commissione attenzione a situazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Laparlamentare Antiha oggi audito iltore delladi, Marcello Viola, e itori aggiunti Dolce e Storari. Li ringraziamo per la disponibilità e la chiarezza espositiva con la quale hanno descritto la realtà milanese e lombarda arrivando a tratteggiare uno scenario che vede la città sempre più attiva e protagonista nei settori dell'economia e della finanza, sia sul piano nazionale e sia su quello internazionale. In questo contesto, la criminalità organizzata tende a distinguersi per la sua particolare vitalità che non può non preoccupare proprio per la proiezione internazionale che ha acquisito. Tra le mafie, quella che più attiva è la ‘ndrangheta, la quale allo stesso tempo ha avuto la ...