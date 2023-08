Mafia | pianificarono sparatoria a un imprenditore a Palomonte | confiscati beni a un potentino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa)- È stato sottoposto a sequestro, il bar “Diva Caffè”, ubicato difronte al Palazzo di Giustizia a Potenza, ritenuto dalla Procura della Repubblica di Potenza, il luogo d’incontro degli affiliati del clanMartorano- Stefanutti. Attività commerciale in cui, secondo gli inquirenti, nel 2021 venne pianificata lacon esplosioni di colpi di arma da fuoco, avvenuta dinanzi al portone dell’abitazione di unresidente nel comune di. A partecipare all’attentato intimidatorio, recandosi in prima persona a, fu proprio il boss Renato Martorano in persona, con l’obiettivo di costringere l’salernitano a versare delle somme di danaro nei confronti di Marco Triumbari. Al centro ...