Madre e figlio sul palco | applausi per Dulce Pontes e Zeca

(Di martedì 1 agosto 2023) Non è la prima volta che padre (o) e(o figlia) salgono insieme sulscenico e si esibiscono riscuotendo l’applauso sincero del pubblico. L’ultimo esempio italiano è quello di Frida Bollani Magoni, che si è esibita sia con papà Stefano sia con mamma Petra dimostrando le sue eccelse qualità. Per la prima volta in Italia, lo scorso 29 luglio a Castelnuovo Magra (in provincia di La Spezia) si è compiuto l'”incontro” fra la grande artista portoghesee ilJosè Gabriel Gonçalves, detto semplicemente. L’incontro speciale si è verificato nell’ambito del “Festival Women – Voci di Donna”.José da Silva, cantautrice portoghese nota per aver perpetuato la memoria del fado...

Secondo il quotidiano di cui sopra, lo stalker sarebbe "Una persona che viveva con la, ... per salvare me e mio. Pensa che io ero la settima collega che aveva tentato di violentare sul ...... il quale è stato ritrovato senza vita dalla: "Ha riferito di una possibile overdose dopo che lunedì mattina ha trovato suoche non rispondeva. La donna alle 11:30 ha chiamato il 911 e ...... Mamme star del 2023: dal primo bebè di Aurora Ramazzotti al quartodi Blake Lively Aurora ... Aurora Ramazzotti è diventata mamma: è nato Cesare La vita prima e dopo 'L'esserepreclude ...

Ucraina, una madre chiede a suo figlio "Dov'è papà". E il bimbo corre a baciare il ritratto dell'eroe caduto Il Riformista

Britney Spears non ha potuto salutare i figli Jayden James e Sean Preston prima del loro trasferimento definitivo dalla California alle Hawaii ...Identificati i resti umani trovati in un bosco a Trecate nel 2022: sono di Liliana Agnani, scomparsa da tempo, uccisa per la pensione ...