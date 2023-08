L' ultima media dei prezzi della benzina è sconcertante | nuovi aumenti

Leggi su iltempo

(Di martedì 1 agosto 2023) Imedi dei carburanti sono in lieve aumento, in particolare per quanto riguarda le pompe bianche, come pure le quotazioni dei prodotti raffinati e il Brent, che ieri ha chiuso sopra quota 85 dollari, ai massimi da metà aprile. Lanazionalein «fai da te» è a un passo da 1,91 euro/litro, mentre il diesel è sopra 1,76 euro/litro. Da segnalarerialzi questa mattina sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno aumentato di due centesimi al litro iconsigliati die gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle ...