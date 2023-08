Lukaku Juve | cosa serve per chiudere lo scambio con Vlahovic

Calda Tiepida Fredda > 70% 30 - 70%Carlos Augusto Donnarumma Kessie INTER Scamacca Samardzic Sommer Carlos Augusto MILAN Musah Pellegrini Calafiori Rogerio Veliz NAPOLI Mavropanos Kiwior ...Allegri c' ancora, Vlahovic ancora bianconero, cos come Paul Pogba , mentre l'arrivo di Romelusembra oggi poco ......saltato per infortunio tutta la prima parte di stagione "E' vero ma poi si è ripreso e tornando alla linea - giovane va detto che lacomunque l'attaccante giovane ce l'ha già ed è Kean.è ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...Come spiega Sportmediaset la Juventus è a lavoro per lo scambio Vlahovic-Lukaku ma il costo del serbo potrebbe rappresentare un problema: "Romelu Lukaku, alla fine, dovrebbe diventare ...