Lukaku-Juve | ci sono novità | apertura clamorosa del Chelsea

(Di martedì 1 agosto 2023) Continua la telenovelaanche se sembra poterci essere unasvolta con ilad aver aperto ad un possibile scambio. E’ una delle telenovele di questo calciomercato;sembrava dover tornare all’Inter, con l’obiettivo di riscattare una stagione dove aveva reso meno rispetto al suo enorme potenziale. I nerazzurri, con la cessione di Onana al Manchester United, erano pronti ad accontentare le richieste economiche dele riportare il centravanti belga alla corte di Inzaghi.può andare allantus:del(Credits: LaPresse) –dipendenza Sembrava tutto fatto ma nel mercato, si sa, senza le firme non si può mai dare nulla per scontato; ...

...bomber dell'Inter firmerà poi un triennale da 9 milioni a stagione con la, mentre Vlahovic prenderà uno stipendio analogo dal club londinese (per quattro anni). La sensazione è che la...Durante un'intervista rilasciata a Sky Romeluaveva risposto così alla domanda su un suo eventuale, ipotetico, futuro in bianconero oppure al Milan. Due anni dopo lo scenario sembra essere ...Nel suo viaggio a Londra, oltre a discutere con il Chelsea di, il ds ha avuto la possibilità di parlare con altre società inglesi per quanto riguarda la cessione di Zakaria e Mckennie. Intanto,...

Lukaku-Juve, ecco la svolta: il Chelsea apre allo scambio con Vlahovic - Sportmediaset Sport Mediaset

“Prezzo Vlahovic: Lukaku più 50”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: “Aria di svolta nell’affare, la Juve fa la sua richiesta. Il Chelsea apre allo scambio, ma si discute sui… Leg ...Continua la telenovela Lukaku anche se sembra poterci essere una clamorosa svolta con il Chelsea ad aver aperto ad un possibile scambio.