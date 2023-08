Luca Salatino torna a Uomini e Donne dopo Soraia? «Come stanno le cose»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 1 agosto 2023) Un anno fa di questi tempi si preparava a varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà, un'esperienza quella del Grande Fratello Vip che ha vissuto in maniera tragica a causa della mancanza della sua fidanzata, ma una volta abbandonato il reality show varie dinamiche hanno stravolto la sua vita:Ceruti non sono più una coppia da aprile scorso. L'ex tronista di, cosìl'ex corteggiatrice, ha avuto l'impressione di trovare un partner diverso una voltato da quella esperienza televisiva. Inoltre il cuoco romano si era detto convinto che la ragazza non provasse più sentimenti nei suoi confronti e che fosse addirittura infastidita dalla sua presenza. Non è ancora pronto per una nuova storia d'amore...