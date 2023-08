Lozano | il Los Angeles Fc offre 10 milioni | De Laurentiis ne chiede 15 Tmw

(Di martedì 1 agosto 2023) Il destino di Hirvingsembra segnato. Sicuramente non giocherà più con la maglia del Napoli, sul messicano ci sono gli americani del LosFc che però offrono solo 10. Denon ha alcuna intenzione di lasciar andare il messicano per meno di 15, cosa che sta portando allo scontro con il calciatore. Come scrive Tuttomercatoweb: “Nella giornata di ieri, inoltre, è andato in scena un incontro nel ritiro di Castel di Sangro, tra lo stesso Dee l’entourage del messicano, in attesa di sviluppi che potrebbero portare alla definitiva fumata bianca, anche perché il patron azzurro è pronto a lasciare fuori rosa il giocatore“.avrebbe già l’accordo con il club americano. A Losguadagnerebbe 20 ...

è pronto a dire sì alAngeles FC, anche perché il club americano ha messo sul piatto un ingaggio da 20 milioni di euro lordi a stagione, per i prossimi tre anni, per portare il calciatore ...FRENATA MLS - Ci sarebbe anche un principio di accordo trae il club per il passaggio negli ... L'idea da parte deiAngeles FC è quella di attendere la prossima sessione e prenderlo a gennaio ...Lo vogliono i californiani delAngeles Fc, campioni in carica.diventerebbe la star, in una città piena zeppa di tifosi di origine 'latina'. E magari ricomincerebbe a giocare, dopo il veto ...

Il futuro di Hirving Lozano potrebbe essere in MLS, con il Los Angeles FC che ha offerto al Napoli 10 milioni di euro per il Chucky.