(Di martedì 1 agosto 2023) La storia tra ile Hirvingè ai titoli di coda. Manca un po' di lavoro per arrivare all'offerta giusta (circa 20 milioni di euro la richiesta dei partenopei), ma il destino'esterno offensivo messicano è negli Stati Uniti e precisamente al Los Angeles FC dove raggiungerà Chiellini e Vela. Avrà un contratto da 5,5 milioni di euro netti, superiore anche a quello percepito ae che è stato il motivoa rottura. De Laurentiis, infatti, ha chiesto adi spalmare l'ultimo anno da 4,5 milioni così da ridurre il monte ingaggi ma la risposta è stata di chiusura. Le parti non si sono più riavvicinate e così ilperderà un altro tasselloa sua stagione da scudetto. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

...poi un sostituto di, se va via, e su Ndombelé dico che non mi dispiacerebbe una soluzione interna. Strisciate favorite Dobbiamo riconoscere che al nord suonano la gran cassa per...Lei darebbe un'ultima chance a'Questo è un giudizio di carattere generale più che tecnico. ... Per una serie di, il matrimonio tra le due parti non fu positivo ma, ad oggi, dobbiamo ...'Problemi o no, la società ha i suoiper tenerlo fuori. E' un investimento economico come tutti gli altri giocatori', scrive Donnie. Mentre Paio commento: 'parla troppo, se vuole fare ...

Lozano, i motivi dell'addio al Napoli Panorama

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Antonio Corbo, prima firma La Repubblica ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Antonio Corbo, prima firma La Repubblica: ...