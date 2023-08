“Love on Tour” | Harry Style dona 6 | 5 milioni in beneficenza

(Di martedì 1 agosto 2023)conclude in Italia il suodei record ein6,5di dollari. La superstar, vincitrice di tre Grammy Award, termina il suo “on” a Campovolo (Arena di Reggio Emilia) davanti a oltre centomila persone. Il concerto dello scorso 22 luglio è stato il 173esimo e l’ultimo dopo due anni dinée mondiale, iniziata il 4 settembre 2021 in Nord America.durante il live di Campovolo con cui ha concluso ilmondiale (Instagram)Un live dopo l’altro che ha portatos a esibirsi davanti a oltre cinquedi fan tra Regno Unito, Europa, Nord e Sud America e Australia, ...

... " Non ho ancora visto Barbie perché ora sono in, ma so di questa diatriba tra i due film. Io ...mostrare con parsimonia le scene di sesso sul grande schermo " Io mi son segato mille volte su......del bacio in discoteca di Damiano con Martina Taglienti è stato il primo atto della fine della... Quando Damiano è in, lei torna a casa. Soprattutto per prendersi cura dei gatti della coppia, ...Si tratterà un Granin nove tappe tematiche, che attraverserà la città con un percorso di quindici chilometri e avrà una durata di circa tre ore. Evento collaterale del festival Labb -...

Harry Styles ha concluso il suo tour dei record, “Love On Tour” Radio Time

Harry Styles ha deciso di donare in beneficienza oltre 6milioni e mezzo di dollari provenienti dal suo “Love on Tour” appena concluso ...Harry Styles ha concluso il "Love on Tour" e dopo 173 spettacoli per tutto il mondo ha tirato le somme ed ha deciso di donare una parte dei ricavati a una dozzina di organizzazioni senza scopo di lucr ...