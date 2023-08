Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi martedì 1 agosto 2023 | numeri e combinazione vincente

(Di martedì 1 agosto 2023) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 29 luglio, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 4 (103) 49 (85) 78 (78) 86 (68) 2 (61) Cagliari: 28 (102) 37 (91) 24 (62) 61 (53) 34 (53) Firenze: 3 (76) 24 (74) 19 (67) 80 (64) 76 (59) Genova: 25 (115) 68 (75) 15 (70) 70 (59) 20 (59) Milano: 76 (126) 11 (87) 64 (68) 75 (55) 30 (54) Napoli: 31 (91) 88 (71) 75 (63) 9 (55) 36 (51) Palermo: 77 (105) 18 (85) 39 (81) 42 (77) 40 (72) Roma: 12 (97) 75 (93) 47 (75) 56 (67) 60 (62) Torino: 57 (100) 64 (77) 59 (76) 85 (65) ...

tenta furto in due abitazioni: arrestato 1 Agosto Attualità Caro benzina, in arrivo il cartello con i prezzi medi 1 Agosto Estrazioni del Lotto, Superenalotto e del Million Day Estrazione

Il decreto per la ricostruzione dell'Emilia Romagna diventa legge, secondo la stima del Servizio bilancio della Camera 45 milioni di euro arriveranno dalle lotterie.Il Superenalotto è stato concepito e reso disponibile in sostituzione dell’Enalotto a partire dal 1997, quindi di recente l’attività ludica in questione ha festeggiato i 25 anni di attività. Il ...