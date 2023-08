Los Cabos | Tsitsipas torna ad allenarsi con Philippoussis

Philippoussis questa settimana è con il 24enne di Atene a, nell'ATP 250 sul cemento messicano, dove Tsitsipas debutterà contro lo statunitense John Isner (torneo trasmesso in diretta da ...Prima vittoria a livello ATP in un torneo individuale per il brasiliano Alves Si è conclusa la prima nottata di tennis a" torneo che dall'anno prossimo si trasferirà con tutta probabilità ...Una relazione che fa brillare gli occhi del giovane tenniste greco, presente come prima testa di serie a. In un'intervista rilasciata a ESTO , il finalista degli Australian Open racconta ...

ATP Los Cabos: Isner si guadagna la sfida con Tsitsipas. Tabilo eliminato da Meligeni Alves Ubitennis

Si è appena conclusa la prima giornata in quel di Los Cabos, in Messico, per il locale ATP 250. Cinque gli incontri di primo turno che sono andati a terminare, con diversi protagonisti (messicani e no ...Big John supera Hijikata in due set e affronterà così il greco per l'ottava volta. Prima vittoria a livello ATP in un torneo individuale per il brasiliano Alves ...