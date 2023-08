(Di martedì 1 agosto 2023) Cervia, dal nostro inviato. Se questa non è Ibiza – “Festivalbar con la cassa dritta, ti sto cercando ma è nebbia fitta” – allora questo non è nemmeno Matteo. Il tormentone... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L'ombrellone di Salvini: scaccia guai in Italia e spettinato in Europa. Meloni lo osserva gelida Il Foglio

Evita il Papeete, la Lega è con lui. Non parla di migranti e guerra, ma rilancia alleanze da Le Pen all'AfD. Meloni: "Nessuna polemica: il suo piano per il 2024 non è il mio" ...Il ministro delle Infrastrutture torna Cervia per la festa della Lega: niente mojito e dj set in spiaggia, ma un pranzo di “riavvicinamento” con il ...