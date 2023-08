Lombardia | non solo Gardaland! Esiste un' isola in provincia di Como dove ci sono i canguri | parola di TikToker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 1 agosto 2023), nonsoltanto Gardaland per il divertimento delle famiglie:un'trovare addirittura i. Eccoprecisamente - testimonianza di unLaoffre numerose attrazioni e attività adatte ai bambini. Se si sta pianificando una visita nella regione con la propria famiglia, il primo luogo che viene in mente è indubbiamente Gardaland. Situato sul Lago di Garda, esso è uno dei più grandi parchi divertimento d'Italia. Offre una vasta gamma di attrazioni adatte a tutte le età, come montagne russe, giochi acquatici e spettacoli dal vivo. Tuttavia, non c'è micaquesto da fare con i propri figli! Ad esempioanche il Parco Faunistico Le Cornelle, ...