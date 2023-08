Loftus-Cheek Pioli vuole un gioco molto aggressivo

(Di martedì 1 agosto 2023) Il neo giocatore del Milan: "Io e Pulisic siamo amici e siamo affamati". LAS VEGAS (USA) - "Ero già stato a Los Angeles, mentre è la mia prima volta che vengo a Las Vegas e spero di ritagliarmi del tempo per vedere la città. In questi giorni ci siamo accorti che la gente è incredibile e appassionata

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Calciomercato Come cambia il Milan con l'arrivo di Musah Con la partenza di Tonali e gli arrivi di, Reijnders, Pulisic, Okafor e Musah il Milan di Pioli ...Tra i nuovi, Pulisic pronto per giocare nel tridente offensivo con Giroud e Leao,e Reijnders impiegati a centrocampo ai lati di ......basti pensare che il Milan è di gran lunga il club che ha speso di più in questa sessione di mercato (al momento visto che ancora non si è conclusa) superando i 100 milioni di euro! Da...

Ecco cosa chiede Pioli in allenamento, le parole di Loftus-Cheek Milan News

2 minuti per la lettura LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – “Ero già stato a Los Angeles, mentre è la mia prima volta che vengo a Las Vegas e spero di ritagliarmi del tempo per vedere la città. In questi gi ...Nella notte italiana Loftus-Cheek ha parlato in conferenza stampa, presentando la prossima sfida del Milan contro il Barcellona. Il nuovo arrivato ha ...