Loftus-Cheek avvisa Inter e rivali | «Qui per vincere subito dei trofei»

(Di martedì 1 agosto 2023)si è sbilanciato pronunciando le sue prime parole da giocatore del Milan in conferenza stampa. El’e le altreFAME ? Come Okafor, ancheha parlato da nuovo giocatore del Milan. L’inglese in conferenza stampale, compresa l’: «Io e Pulisic arriviamo dallo stesso club, il Chelsea, e trovo sia bello poter essere di nuovo insieme al Milan. Siamo affamati di vittoria, abbiamo l’occasione di giocare in un nuovo paese e per un club molto importante. Speriamo di poter sfruttare al meglio questa occasione e didei».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Per la prossima stagione la direzione è cambiata, il club ha fatto dei grandi acquisti con Christian Pulisic, Ruben… questi giocatori alzano il livello della squadra e sono ......e tre gli acquisti di centrocampo hanno quindi la capacità di essere sia interditori che sufficientemente tecnici e capaci di impostare il gioco con ripartenze veloci (come per esempioe ...Confermato il centrocampo a tre con, Krunic e Reijnders. Anche il tridente non si cambia: Pulisic e Leao agiranno larghi, mentre Giroud sarà il terminale offensivo. MILAN (4 - 3 - 3): ...Il Milan ha definito l'acquisto di Yunus Musah dal Valencia: il giocatore sosterrà in settimana le visite mediche in Italia ...Il Milan si avvicina all'ultima sfida della tournée contro il Barcellona e Loftus-Cheek si è espresso in conferenza sul suo inizio in rossonero ...