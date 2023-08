L’odio di Travaglio arriva pure alla figlia della Meloni | lo sfregio sul “Fatto” a un momento di tenerezza

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 agosto 2023) Il gusto di passare con le scarpe chiodate su tutti.di Marcofinorealizzazione di un fotomontaggio che sfrutta uno scattopremiercon Ginevra, sua. Il tutto per un futile motivo: suffragare una tesi che sta solo nella sua testa: “Fratelli d’Italia Viva: Renzi è al governo”, è il titolo di prima pagina sopra la foto del Ilquotidiano del primo agosto. L’immagine è di una insensibilità clamorosa: nel fotomontaggio si utilizza lo scatto che su Instagram aveva postato il premier con sua, in volo di ritrno da Washington; e si sostituisce la piccola Ginevra con la faccia di Renzi. Il tutto per suffragare una tesi bislacca, fondata su una cena dello scorso week end al Twiga, il ...