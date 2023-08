Locatelli | 'Juve | sarà l'anno della rinascita Io so che devo fare di più'

La stagione che sta per cominciare sarà quella della svolta, ne è convinto Manuel: '... so che io devo fare di più, sono ambizioso e penso di dover dare tanto alla'. SENZA EUROPA - 'Un ...... peraltro successivamente criticata anche dai media, e di lasciare a casa invece il centrocampista dellache già in passato aveva avuto un attrito con Mancini. Tra l'altro, secondo ...Poi ancora l'intervista a: ', devo darti di più'. C'è anche la battuta di Juric: 'Toro, niente ligiti. Che ritiro noioso!'Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri ...

Juve, Locatelli: “Dobbiamo rinascere, è stata un’annata difficile” Juvenews.eu

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato in vista dell’imminente inizio della nuova stagione Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha così parlato in un’intervista a Tutt ...Locatelli si racconta su Tuttosport: dal rapporto con Allegri al neo acquisto Weah fino agli obiettivi di squadra e personali ...