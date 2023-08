Lo zoo cinese nega che il suo orso sia un figurante | «Un umano sarebbe collassato per il caldo» – I video

(Di martedì 1 agosto 2023) «Se fosse un essereper il». È la giustificazione utilizzata dai responsabili dello zoo di Hangzhou, nella provinciadi Zhejiang, che oggi – mercoledì, 1 agosto – sono stati accusati di aver ingaggiato uomini travestiti da orsi al posto di veri animali. Le polemiche sono esplose dopo la pubblicazione di una clip di 15 secondi postata su Douyin (la versionedi TikTok) che mostrava unmalese, odel sole, in piedi sulle zampe posteriori, dando l’impressione che si trattasse di un esserein costume. «E’ uno stagista estivo» o «la sua pelle cadente sembra un vestito mal aderente»: sono solo alcuni dei commenti sotto il, che è stato visto da oltre 30 milioni ...

