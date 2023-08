(Di martedì 1 agosto 2023) , rispetto ai 160della chiusura di ieri. In aumento anche il rendimento del decennale italiano che sale di circa 9base al 4,17%. In ...

In lieve rialzo lo, che si posiziona a +165 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,17%.gli indici di Eurolandia Francoforte ...LoBtp e Bund chiude in rialzo a 162 punti, rispetto ai 160 punti della chiusura di ieri. In aumento anche il rendimento del decennale italiano che sale di circa 9 punti base al 4,17%. In ...Avanza di poco lo, che si porta a +165 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,17%.le principali Borse europee soffre ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 162 punti Agenzia ANSA

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 162 punti, rispetto ai 160 punti della chiusura di ieri. In aumento anche il rendimento del decennale italiano che sale di circa 9 punti base al 4,17%. In ...Saras non vuole essere solo una società di raffinazione, ma anche una produttrice di energia da fonti a basse emissioni.