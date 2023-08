Lo riporta il prestigioso cosmopolis media tutte le news sul Giochi del Mediteraneo

Leggi su citypescara

(Di martedì 1 agosto 2023) Se non è zuppa è pan bagnato. Se non è Melucci ci pensa Sannicandro. Il sindaco e l’ingegnere: la coppia che scoppia appena uno dei due dovesse decidere di aprire bocca. Per il primo, parole gravissime se a pronunciarle è un sindaco, si può prendere in considerazione la possibilità di staccare la spina aidel Mediterraneo. Per il secondo, dichiarazione rese questa mattina, arrivati a questo punto esiste l’eventualità che l’evento sportivo del 2026 possa essere cancellato da Taranto. Della disputa tra le parti politiche, con i loro distinguo che non distinguono nulla alla fine, c’importa poco. Del tifo da curva per il sindaco piuttosto che per il commissario, la mamma dei cretini come si sa è sempre incinta, c’interessa anche meno. Ma nessuno, ripetiamo nessuno, può pensare di decidere il futuro di un’intera comunità a cuor leggero. Con una tale faciloneria. E ...