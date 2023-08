LIVE Universiadi 2023 | 1° agosto in DIRETTA | tris di podi dal nuoto! Oro Lamberti | argento 4×100 sl donne | bronzo 4×100 sl uomini! Azzurre avanti nel volley

(Di martedì 1 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.31:– Italia12-9 nel secondo set contro Hong Kong 14.26: TAEKWONDO – Oro alla Cina anche nella categoria -80 kg con Zhang che ha battuto in finale l’uzbeko Salaev, bronzi per l’iraniano Barkhordari e il coreano Seo 14.24: TAEKWONDO – Nella categoria -67 kgoro alla Cina con Song, argentio alla turchia con Keyir,per la francese Haddad e la belga Chaari 14.22: TAEKWONDO – Nella categoria -58 kg maschile oro all’Iran con Hosseinpour,all’Uzbekista n con Turaev, bronzi per Park (Corea) e Kusku (Tur) 14.18:– L’Italia si aggiudica il primo set con Hong Kong 25-12. Nwakalor con 3 punti la top scorer azzurra finora 14.16:– Italia-Hong Kong 22-12 ...

Da pochissimi giorni sono iniziate le, manifestazione in cui le nostre rispettive nazionali (femminile e maschile) sono le ...//www.fisu.tv/- Dalla MSC la diretta della presentazione ufficiale della nuova maglia del Napoli 2023/24. Di ...di un'attività di formazione è una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa con le. Fu ......A inizio giugno il gruppo aveva pubblicato un video raccontando i lavori per la prima parte dell'allestimento del. approfondimento Pinguini Tattici Nucleari negli Usa per chiudere le...

LIVE Universiadi 2023, 1° agosto in DIRETTA: l'Italia vuole svoltare con atletica e nuoto! OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:20 ATLETICA – La sudafricana Joseph desta un’ottima impressione nella terza batteria dei 400 ad ostacoli femminili che vince con dispersione con un tempo di 56 ...Saranno assegnati nel Giorno 4 altri 21 titoli della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, martedì 1° agosto, ...