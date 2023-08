LIVE Universiadi 2023 | 1° agosto in DIRETTA | l’Italia vuole svoltare con atletica e nuoto!

(Di martedì 1 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.03: Manifestazione sportiva riservata agli universitari che si sarebbe dovuta svolgere nel 2021, ma lo zampino del Covid ha fatto si che fosse ricollocata in questo periodo e finalmente gli studenti posso sfidarsi per provare ad arrivare al sogno medaglia! 8.00: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sesta giornata che assegna titoli della 31ma edizione delleestive in corso di svolgimento a Chengdu (Cina). Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sesta giornata che assegna titoli della 31ma edizione delleestive in corso di svolgimento a Chengdu (Cina). Manifestazione sportiva riservata agli universitari che si sarebbe dovuta svolgere ...

Da pochissimi giorni sono iniziate le, manifestazione in cui le nostre rispettive nazionali (femminile e maschile) sono le ...//www.fisu.tv/- Dalla MSC la diretta della presentazione ufficiale della nuova maglia del Napoli 2023/24. Di ...di un'attività di formazione è una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa con le. Fu ......A inizio giugno il gruppo aveva pubblicato un video raccontando i lavori per la prima parte dell'allestimento del. approfondimento Pinguini Tattici Nucleari negli Usa per chiudere le...

LIVE Universiadi 2023, 31 luglio in DIRETTA: continua il percorso degli azzurri negli sport a squadre, debuttano i tuffi OA Sport

Saranno assegnati nel Giorno 4 altri 21 titoli della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, martedì 1° agosto, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Un saluto sportivo a tutti e a domani per la prossima Diretta Live dell'evento cinese. 15.27 Siamo dunque in conclusione di questa prima giornata di Universia ...