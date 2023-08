LIVE Universiadi 2023 | 1° agosto in DIRETTA | attesa per atletica e nuoto dove gli azzurri saranno protagonisti! Squadre del judo che chiudono in 5a posizione

(Di martedì 1 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:25– Continuano le ultime finali per quanto riguarda la competizione amaschile, per il bronzo ora Angola-Azerbaijan; a seguire si giocheranno l’oro Uzbekistan e Giappone. 11:23– ITALIA-COREA 1-3! Grazie al waza-ari arrivato nella prima parte del match Lee vince l’incontro e gli asiatici vincono il bronzo. Finisce qui il percorso deglialle, che hanno partecipato a parecchie finali per il bronzo raccogliendo però appena due medaglie. 11:22 –– Secondo shido per Lee, 17? alla fine. 11:21– Ultimi 45? di speranza per Bedel, ma Lee è un osso davvero durissimo. 11:20– Siamo metà del tempo di questo incontro, ...

Oggi, martedì 1° agosto 2023, ci apprestiamo a vivere una giornata non particolarmente intensa a livello di quantità di eventi sportivi ma pur sempre interessante anche in chiave azzurra. Prosegue il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Un saluto sportivo a tutti e a domani per la prossima Diretta Live dell'evento cinese. 15.27 Siamo dunque in conclusione di questa prima giornata di Universia ...