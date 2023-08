LIVE – PSG-Inter | amichevole | segui la partita in diretta

(Di martedì 1 agosto 2023) PSG-è l’incontro valido comeprecampionato della stagione 2023-2024:l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida il PSG allenato da Luis Enrique. Il fischio d’inizio è previsto alle 12 ora italiana, si gioca al National Stadium di Tokyo (Giappone).: PSG-(ore 12) 11.30 Mezz’ora al calcio d’inizio di PSG-! È la seconda e ultimadella tournée in Giappone, segue il pareggio per 1-1 di giovedì scorso contro l’Al-Nassr (in gol Davide Frattesi). In campo alle 12 ora italiana a Tokyo, poi il ritorno a Milano. Are le formazioni ufficiali: PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez; ...

...di Tokyo contro il. L'amichevole verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Summer , Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 . ","postId":"5662901c - 8719 - 4e95 - 824d - 50eecd4092cc"}]}' query='{"":...Prosegue la tournèe in Giappone dell' Inter di Simone Inzaghi , impegnata in un'altra amichevole ad alto livello . Dopo l'1 - 1 contro l'Al - Nassr di Ronaldo, ora tocca alcampione di Francia. Dopo Brozovic, i nerazzurri incontrano un altro ex, ovvero Skriniar . Segui la sfida in diretta ...Calciomercato.it vi offre il match del 'New National Stadium' trae Internazionale in tempo reale. Probabili formazioni- InterPARIS SAINT - GERMAIN (4 - 3 - 3): Donnarumma; Marquinhos, ...

Diretta Psg-Inter: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

11h : Premier transfert officialisé de la journée ! Ronaël Pierre-Gabriel s’engage au FC Nantes.10h15 : Nous sommes le 1er août ! Depuis ce matin, Kylian Mbappé ne peut officiellement plus lever l’option d’une année supplémentaire (2025) dans son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ce qui ...