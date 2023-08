Litiga con i familiari e si scaglia contro i Carabinieri intervenuti | denunciato

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Stazione di Roccabascerana hannoin stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un 35enne della provincia di Benevento ritenuto responsabile di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nella mattinata di ieri, a seguito di segnalazione giunta al “112”, l’operatore ha disposto l’immediato intervento di una pattuglia presso un’abitazione di Roccabascerana dov’era stata segnalata una lite in famiglia: un uomo, in evidente stato di agitazione psicofisica, si sarebbe presentato a casa della madre, dando vita a una discussione senza un motivo apparente, culminata in un’aggressione fisica ai danni della madre e della sorella dello stesso. Il 35enne, già noto alle Forze dell’Ordine, da subito non fa mistero di non gradire la presenza dei militari: invitato a mantenere la ...

