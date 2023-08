L' Islanda sospende l' attività dell' ambasciata in Russia

L'ha dichiarato di aver sospeso l'operatività della sua ambasciata in Russia, ed è il primo Paese europeo a farlo, poiché le relazioni commerciali, culturali e politiche erano crollate a un "...Inoltre, l'ha chiesto all Russia di "ridurre le proprie attività a Reykjavik". Il Paese del Nord Europa ha, però, chiarito che la sospensione delle attività dell'ambasciata "non significa una ...L'ha dichiarato di aver sospeso l'operatività della sua ambasciata in Russia, ed è il primo Paese europeo a farlo, poiché le relazioni commerciali, culturali e politiche erano crollate a un "...

L'ambasciata islandese a Mosca ha sospeso ufficialmente la propria attività a partire da martedì 1° agosto, come annunciato lo scorso mese.