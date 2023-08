L’Inter torna a Milano vittoriosa | il programma dei prossimi giorni – Sky

(Di martedì 1 agosto 2023) La vittoria contro il PSG permette aldire acol sorriso. Ecco ildeiper la squadra di Inzaghi riportato da Sky Sport 24.– Dopo un primo tempo non al massimo della forma,ribalta il risultato nel finale e vince l’amichevole contro il PSG. La partita di oggi chiude la tournée in Giappone della squadra di Simone Inzaghi, che ripartirà presto perre in Italia. Secondo quanto riporta Andrea Paventi, nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, il gruppo nerazzurro volerà da Tokyo a mezzanotte (ora locale) con destinazione. I calciatori, poi, avranno dueliberi a disposizione e torneranno ad allenarsi il 5 agosto. Ci sono, ...

... e che invece adessoprepotentemente nei radar della Roma . ... Marcos Leonardo ha già dato'ok al trasferimento in giallorosso ,... El Shaarawy, Solbakken, Dybala, Abraham, Belotti- 27 ...Commenta per primodi moda'idea Roberto Pereyra per la Fiorentina. O meglio, forse non è mai tramontata.e Torino non hanno mai approfondito i discorsi per il centrocampista svincolato. Ecco perché il suo ...Ma dalla Germania nicchiano edi moda la clausola rescissoria da 6 milioni presente nel contratto di Sommer. Per Trubin, invece,sta riscontrando grandi difficoltà a raggiungere un ...