L' Inter ribalta il Psg | Sensi regala la vittoria ai nerazzurri

(Di martedì 1 agosto 2023)prestigiosa per la squadra di Inzaghi che vince in rimonta contro i parigini. In due minuti Esposito eno il gol del vantaggio di Vitinha

83' GOL - Su un altro assist di Frattesi, Sensiil risultato segnando il 2 - 1 per l'..."altBackground":false,"title":"L'LAIN 2'! SEGNA SENSI","content":" 83' - Ancora un assist di Frattesi che in area dalla destra mette dall'altra parte per Sensi, che aveva seguito l'...Prosegue la tournée in Giappone dell'di Simone Inzaghi , impegnata in un'altra amichevole ad alto livello . Dopo l'1 - 1 contro l'Al - Nassr di Ronaldo, ora tocca al Psg campione di Francia. Dopo Brozovic, i nerazzurri incontrano ...

Diretta Psg-Inter 1-2: la ribalta Sensi! LIVE Corriere dello Sport

Vittoria prestigiosa per la squadra di Inzaghi che vince in rimonta contro i parigini. In due minuti Esposito e Sensi ribaltano il gol del vantaggio di Vitinha ...Amichevole per l'Inter di Inzaghi che ha affrontato, e battuto, il PSG; i nerazzurri hanno ribaltato l'iniziale svantaggio targato Vitinha ...