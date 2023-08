L' Inter punta tutto su Scamacca | ecco chi è la punta scelta da Inzaghi

... insoddisfatto per aver fatto sempre la riserva in Champions all'il belga aveva detto sì alla ... Alla Juventus chi gli gira Kean Milik Chiesa che non fa la seconda" e anche: " Lukaku ...... dopodiché l'exfirmerà un annuale da 1,5 milioni con opzione per la stagione) e Gori (in ... i sauditi, dopo il no ai 110 milioni offerti a De Laurentiis nel weekend e i 40 netti per la, ...Dopo aver mollato la pista, il belga ha aperto le porte ad un possibile trasferimento in ...di Big Room possa accelerare il percorso di crescita del club che già dalla prossima stagionea ...

Scamacca, l'Inter punta a chiudere nelle prossime ore: le cifre Siamo la Roma

L'Inter punta a chiudere l'operazione con il West Ham sui 25 milioni di euro, gli inglesi ne chiedono 30. L'ex attaccante del Sassuolo, 24 anni, è il prescelto da Simone Inzaghi e dalla società nerazz ...La ricerca infinita del Bayern per un portiere continua a ritardare in modo allarmante l'approdo di Yann Sommer all'Inter. "L’Inter si sta spazientendo - scrive la Gazzetta ...