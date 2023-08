L' Inter ha scelto Scamacca | la Juve e lo scambio Vlahovic - Lukaku | tutto sulle trattative di oggi

(Di martedì 1 agosto 2023) L'insiste sue ha Samardzic in pugno, ma Sommer è ancora in standby. Per il clamoroso, lachiede un importante conguaglio economico. Mentre De Ketelaere ...

L'insiste su Scamacca e ha Samardzic in pugno, ma Sommer è ancora in standby. Per il clamoroso scambio Vlahovic - Lukaku, la Juve chiede un importante conguaglio economico. Mentre De Ketelaere ...Il classe 2000 arriva dal Cagliari, dopo un anno di prestito all': "Mister Juric mi ferma ... "Abbiamo voluto fortemente Raoul e lo ringrazio per averil Torino. Lo scorso anno ha fatto una ..."Hoil Toro perché è quello che mi ha voluto di più, una volta messa giù la chiamata, non ho ...e continuare la scalata per un giocatore che l'ultima stagione l'ha fatta in prestito con l', ...

L'Inter ha scelto Scamacca: pronta un'altra offerta per il West Ham - Sportmediaset Sport Mediaset

Sui social i tifosi della Juventus non l’hanno presa benissimo. Poco convinti dall’operazione Lukaku-Vlahovic. Il sacrificio del serbo 23enne, pagato 70 milioni più 10 di ...Gianluca Scamacca è l’attaccante scelto dall’Inter per la prossima stagione. L’italiano ha sorpassato Balogun nelle preferenze nerazzurre ed è partito l’assalto. Sky Sport Uk riferisce che il West Ham ...