L’influencer Zhanna Samsonova morta “di fame” a 39 anni | chi dice perché vegana fa disinformazione

(Di martedì 1 agosto 2023)russa, 39, è venuta a mancare mentre si trovava in Malesia, lo scorso 21 luglio. Stando a quanto riportano i media, la donna, conosciuta sui social comeD’Art, si sarebbe nutrita esclusivamente di frutta nell’ultimo periodo, ma sarà solo l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Ad annunciare la scomparsa della creator, che su Instagram e TikTok parlava spesso del regime alimentare vegano, sono stati amici e familiari. Come riportato da Newflash, un amico l’avrebbe vista qualche mese prima in Sri Lanka. “Esausta, con gli zigomi sporgenti e i linfonodi gonfi” dichiara al giornale. Sempre secondo questa testimonianza, riportata anche da Il Messaggero,in passato era già stata rimandata a casa, in Russia, per farsi curare. Poi però ...

crudista vegana russaD'art, pseudonimo diSamsonova, è morta di denutrizione in Malesia. Nota per promuovere piatti completamente vegetali e non cotti, la russa 39enne si è ...... si legge in uno dei tanti post diSamsonova e ancora "Non ... Eppure qualcosa è andato storto, perchévegana - a ...Leggi Anche Quanto guadagnano gliEcco i prezzi per singolo post Leggi Anche, Agcom avvia una consultazione per stabilire nuove regoleveganaSamsonova spesso promuoveva cibi crudi sui social media, dove era nota ai suoi milioni di follower su TikTok, Facebook e Instagram con lo pseudonimo diD'Art. '...