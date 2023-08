Letizia di Spagna | una “Barbie regina” a Palma di Maiorca

Leggi su amica

(Di martedì 1 agosto 2023) Estate, tempo di vacanze. Anche per i royal spagnoli. Che, come da tradizione, da Madrid si sono spostati adiper trascorrere qualche giorno in totale relax nella residenza sull’isola. Lo fanno ogni anno. Praticamente da sempre. E, sempre ogni anno, si mettono in posa davanti ai fotografi per scattare le ormai celeberrime foto di famiglia, raccontando per immagini quanto stiano bene e siano felici (sarà vero?). I royal spagnoli in vacanza adiQuest’annoe Felipe dihanno aspettato la fine di luglio per accontentare i sudditi e mostrare loro la versione più bella di se stessi. In coppia, sorridenti. Insieme alle due figlie, Leonor e Sofia, ...