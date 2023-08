Lele Mora ricattato | scandalo a luci rosse | scatta la denuncia

(Di martedì 1 agosto 2023) “Fuori centomila euro o ti roviniamo in tv”: queste le minacce cheavrebbe ricevuto. L'ex manager dei vip hato tutto ai carabinieri di Villafranca Veronese il 6 luglio scorso. “Sono vittima di stalking e richieste estorsive da più di un mese, hanno iniziato a perseguitarmi da giugno”: questo sarebbe stato il racconto ai Militari dell'Arma dei Carabinieri. A quanto pare, secondo la ricostruzione del Corriere del Veneto,avrebbe ricevuto le foto di nudo e le offerte hard su Whatsapp. Successivamente le minacce in chat e dal vivo, sotto la sua abitazione a Villafranca: “Paga o ti sputt... pubblicamente, vedrai che finisci a Le Iene e su Striscia la Notizia”, avrebbero urlato nei suoi confronti. Pare che sia stata aperta un'indagine. Ma chi è il mittente? Secondo la ricostruzione del ...

