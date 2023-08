Lecce nei Marsi | orso a caccia di cibo finisce in un accampamento di scout | il direttore del Parco | Guide irresponsabili

(Di martedì 1 agosto 2023) Spiacevole disavventura che poteva quasi tramutarsi in tragedia per una quindicina di ragazzidi 12 anni, che si trovavano accampati anei, in provincia dell'Aquila, nelNazionale dell'Abruzzo: unha infatti fatto irruzione nel campo, probabilmente alla ricerca di

Orso piomba nel campo scout, panico tra i ragazzi a Lecce nei Marsi QUOTIDIANO NAZIONALE

Un orso, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio, è entrato in un campo scout puntando la tenda con le provviste alimentari. E' accaduto a Lecce nei Marsi (L'Aquila), in località "La Guardia", ...Sammarone se la prende con i capi: “Se metti la tenda dentro casa dell’orso, l’orso può arrivare”. Il sindaco di Lecce nei Marsi: “Avevamo suggerito di montare la cambusa più lontano” ...