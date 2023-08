Leao | 'Al Milan posso vincere Champions e Pallone d'Oro Mi sento un leader Romero e Pulisic'

Commenta per primo Rafaelè sicuro: ilè il posto giusto per vincere la Champions League e il Pallone d'Oro . L'attaccante portoghese è stato ospite di Ahora o Nunca, trasmissione del canale ESPN Deportes , e ha ...Il neo acquisto del, Noah Okafor , ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha affrontato ... L'attaccante elvetico ha anche parlato delle similitudini tra lui e Rafaele ...Anche il tridente non si cambia: Pulisic eagiranno larghi, mentre Giroud sarà il terminale offensivo.(4 - 3 - 3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus - Cheek, Krunic,...Okafor al Milan, l'attaccante svizzero si presenta a La Gazzetta dello Sport e svela qualche retroscena sulla tratattiva con i rossoneri ...Milan, sprizza gioia da tutti i pori il nuovo acquisto rossonero Noah Okafor. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni qui di seguito.