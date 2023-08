(Di martedì 1 agosto 2023) SAGRA DEL MIRTILLO, Rasura Mellarolo (Sondrio) - Appuntamento in Valtellina, da giovedì 3 a domenica 6, con i deliziosi e salutari frutti blu - violacei, protagonisti di questa bella sagra, ...

I punti di degustazione sono situati tra il lungomare dei Tirreni e viale delle Sirene, per quattro giornate die divertimento in compagnia di cinque mastro birrai, dai quali ascoltare trucchi ...La cipolla garantisce ilin qualunque proposizione possibile: sia cotta che cruda, da sola o ... Scopri tutti gli eventi e lein Sicilia . Agosto 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ......dal 1969 grazie all'operato della Pro Loco in collaborazione con l'Asscomm Torano - Paese del,... Scopri tutti gli eventi e lein Abruzzo . Agosto 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...

Le sagre di gusto del primo weekend di agosto TGCOM

Il calendario delle sagre di agosto a Bergamo è pieno di proposte golose: su Bergamonews trovate tutti gli appuntamenti ...Gli appuntamenti con i buoni sapori e con le tradizioni in calendario nel fine settimana 4 – 6 agosto Il mese di agosto si inaugura con tante sagre gastronomiche all’insegna dei sapori dell’estate, in ...