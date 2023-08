Le mie idee fanno paura? | l' allusione inquietante di Tridico | chi tira in ballo

(Di martedì 1 agosto 2023) Continua l'autodifesa a oltranza di Pasquale, l'ex presidente dell'Inps dell'era del reddito di cittadinanza, il provvedimento totem del Movimento 5 stelle che il governo Meloni ha fortemente ridimensionato. FdI ha proposto l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta per valutare la gestione del sussidio e i controlli per evitare frodi e distorsioni. Opsite de L'aria che, su La7,rivendica: "Nel 2019, appena arrivato, ho costituito una direzione anti-frode. Abbiamo evitato che 11 miliardi di euro andassero nelle mani sbagliate, cioè di chi non ne aveva diritto". L'ex presidente dell'Inps snocciola il dettaglio di quei numeri e afferma: "Questi parlano con discorsi da bar e dicono che ci sono i furbetti". Perc'è stata un'operazione di "forti i controlli, dopodiché se ...

Commissione d'inchiesta, Pasquale Tridico: "Le mie idee fanno paura a qualcuno Questi parlano facendo discorsi da bar" La7

