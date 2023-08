Le civette curate tornano in libertà | festa nell' area naturale

Venerdì 4 agosto alle 19 saranno liberati alcuni esemplari di civetta curati dai volontari del CetrasDecine i rapaci liberati: le piccolesono arrivate al centro di via Nonantolana in difficoltà, ora stanno bene e possono tornare a volare in cielo Pubblico delle grandi occasioni per quello ...Come specificano dal Cras, lesono state marcate con anelli ISPRA per poterne seguire gli spostamenti.

Empoli, 1 agosto 2023 – Tutto pronto per il secondo appuntamento con le liberazioni pubbliche di rapaci curati dal Cetras (Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica) di Empoli.