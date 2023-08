Le accise non si toccano. In fumo un’altra promessa di Salvini

(Di martedì 1 agosto 2023) “Cancelleremo le”. Ha ripetuto, in più occasioni, l’attuale vice premier, Matteo. Ma non è andata così. Anzi, dal Mef arriva la notizia che non si possono ridurre e direttamente dal ministro Urso che sono addirittura necessarie per il taglio del cuneo fiscale. Il prezzo internazionale del petrolio “non ha registrato, con riferimento alla media del precedente bimestre, un aumento rispetto al valore di riferimento indicato nel Def che consenta l’adozione del decreto di riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e alla benzina”. È quanto ha detto la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, rispondendo ad un’interrogazione di Emiliano Fenu (M5S) in commissione Finanze della Camera. Albano ha citato i dati del Mimit aggiornati al 31 luglio secondo cui il prezzo medio della benzina è di 1,91 euro al litro e quello del gasolio a 1,76 ...

si ferma però il pressing da parte delle associazioni. L'UNC in una nota sottolinea come da sempre si possono denunciare i rincari anomali dei carburanti e tutte le associazioni di consumatori, a ...'Alla nostra interrogazione in Commissione finanze della Camera il Governo ha fornito una risposta secca: lesaranno abbassate, attivando il meccanismo dell'accisa mobile, né verranno cambiati i parametri per decidere come e quando far diminuire il balzello. Il Ministero dell'economia si fa scudo ...Il platts altroè che l'agenzia che stabilisce il valore " in dollari americani " con cui una ... Ci sono poi le tasse , comprensive die Iva, che gravano al 59% sul prezzo. Da una semplice ...

Urso: "Le accise servono anche a finanziare il duplice taglio del cuneo fiscale". M5S: "Tanti saluti agli italiani che partono per le vacanze".Nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, la sottosegretaria al Mef Lucia Albano è tornata sul tema delcaro benzina. « Il prezzo internaziona ...