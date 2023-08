Lazio | tensione Sarri-Lotito | l'addio è uno scenario realistico Cosa sta succedendo

(Di martedì 1 agosto 2023) Non ha risolto granché il summit di mercato a Formello ieri sera tra. Nel senso che i colpi da fare per lasono...

Lazio, tensione Lotito-Sarri: cosa ha chiesto l'allenatore Calciomercato.com

Secondo Pedullà, il faccia a faccia tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito sarebbe andato malissimo. Il rapporto tra i due sembra compromesso.Sono passate meno di 24 ore dall'incontro tra Lotito e Sarri a Formello. E il quadro che emerge è tutt'altro che rassicurante. Anche Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, ...