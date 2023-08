Lazio | tensione alle stelle tra Sarri-Lotito | cosa sta succedendo

Leggi su notizie

(Di martedì 1 agosto 2023), non è affatto un bel momento quello che si sta vivendo in casa biancoceleste:stella tra Claudioe Maurizio. Tanto è vero che il tecnico starebbe pensando addirittura ad una clamorosa mossa Il campionato di Serie A èporte. Tra meno di tre settimane le squadre scenderanno di nuovo in campo per affrontare la nuova stagione. Il mese di agosto è importante anche per quanto riguarda le trattative di calciomercato. Non solamente per il ritorno del massimo torneo italiano. Lo sa benissimo Maurizioche attende ancora sviluppi in merito a ciò. Anche se, a quanto pare, non è dello stesso parere il presidente Claudio. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente Alfredo Pedullà. Il noto ...